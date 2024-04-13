Враг спланировал все удары: Галущенко сказал, какова цель атак России на энергетику

С 22 марта Россия ежедневно бьет по энергоинфраструктуре Украины. Вследствие вражеских атак система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики. Герман Галущенко назвал главную цель российских ударов по нашей энергетике.

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Удары масштабнее, чем в 2022 – 2023 годах

Чиновник отметил, что в результате российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

Также отметил, что удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно. Более того, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 – 2023 годами.

Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране,

– подчеркнул министр.

В то же время Галущенко добавил, что несмотря на все атаки агрессора, систему удержано. Она сбалансирована и сегодня работает стабильно.

Также рассказал о мерах, которые планируют для восстановления и наращивания мощностей.

"Самое быстрое решение – это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование как доноров для возможного ремонта оборудования", – отметил глава Минэнерго.

Добавил, что в планах также увеличение пропускных способностей для импорта электроэнергии. Кроме того, началась реализация проектов для наращивания и масштабирования маневровых мощностей.