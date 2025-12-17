В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за атаки России, – ОВА

Последствия массированных обстрелов России по энергетической инфраструктуре Одесской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Причиной стали масштабные и длительные перебои с электроснабжением, которые затронули десятки тысяч жителей региона.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет 24 Канал.

В Одесской области чрезвычайная ситуация государственного уровня: что известно?

В среду, 17 декабря, Олег Кипер сообщил, что во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной администрации было принято решение о предоставлении событиям в Одесской области статуса чрезвычайной ситуации государственного уровня. В комиссии отметили, что недавние российские атаки по энергетическим объектам вызвали серьезные разрушения и нарушили нормальные условия жизнедеятельности более чем 50 тысяч жителей области на период более 3 суток.

В связи с критической ситуацией местным военным администрациям, общинам и подразделениям полиции поручили провести разъяснительную работу с предпринимателями. Говорится об ограничении использования праздничного и декоративного освещения для экономии электроэнергии и стабильного питания жилого сектора и объектов критической инфраструктуры.

Также комиссия приняла решение о дополнительном направлении средств из резервного фонда в общины. Финансирование используют для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, необходимых для бесперебойной работы генераторов. Сейчас они обеспечивают электроэнергией больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие критически важные учреждения области.

Какова сейчас ситуация со светом в Одесской области?

В Одесской ОГА сообщили, что за последние четверо суток энергетики смогли восстановить электроснабжение для более 583 тысяч домов Одесской области. Только за последние сутки энергетикам удалось перезаживить более 250 тысяч домов. Кроме того, свет уже полностью вернули на все объекты критической инфраструктуры области.

В то же время из-за серьезных повреждений энергосистемы без света остаются еще около 33 тысяч потребителей. Аварийные бригады ДТЭК работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить свет в каждом доме.

Жителей просят после восстановления электроэнергии включать приборы постепенно и, по возможности, ограничить использование энергоемкой техники.

По информации местных пабликов, ДТЭК в Арцизе Одесской области сообщают, что электроснабжение планируют восстановить ориентировочно только 26 декабря.

Что известно о недавних обстрелах Одесской области?