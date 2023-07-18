Эта тактика назревала долго, – в ОК "Юг" рассказали об особенностях ночной атаки России
В ночь на 18 июля Россия атаковала Одесскую и Николаевскую области "Шахедами" и выпустила ракеты "Калибр". Особенностью этой атаки было то, что оккупанты выпускали дроны-камикадзе в несколько волн. Враг долгое время готовил эту тактику.
Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что ВСУ долго наблюдали за намерениями россиян относительно тактики и были готовы к этому.
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"Особенность заключалась в том, что они запускали несколько волн "Шахедов", чтобы обнаружить, истощить систему ПВО и после этого ударить ракетами. Эта тактика у них назревала длительный период. Мы наблюдали, как они долго ее подбирали, и были готовы к этому", – заметила спикер.
Готовность к действиям противника привела к мощному результату. 6 ракет "Калибр" были уничтожены. Также 21 беспилотник был уничтожен над Одесской областью, 4 – в Николаевской области.
Попадания на Юге
Наталья Гуменюк рассказала, что в Николаевской области было попадание "Шахедами" в промышленный объект. Пожар был очень быстро ликвидирован. Пострадавших не было.
В Одесской области последствия боевой работы и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных подворий. К сожалению, есть попадание обломков ракеты в один из частных домов, где пострадал пожилой мужчина. Он госпитализирован, его состояние стабильное.
"Калибры" были направлены исключительно на Одесскую область. Скорее всего, основным направлением атаки были портовая инфраструктура города,
– добавила спикер.
Обстрел Украины 18 июля
- В 0:42 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза применения врагом ударных беспилотников из Черного моря. Впоследствии в регионах была объявлена воздушная тревога.
- Приблизительно в 2 ночи в Николаеве и Одессе раздались первые взрывы. В Николаеве сообщили о пожаре, который произошел в результате атаки "Шахедами".
- В 2:29 в Воздушных силах объявили, что происходит комбинированная атака. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях разлетались беспилотники.
- В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях возникла угроза применения баллистического вооружения. Впоследствии в Харьковской области дополнительно объявили об атаке беспилотниками.
- В 3:48 в Херсонской и Одесской области предупредили о ракетной опасности – россияне запустили "Калибр" из акватории Черного моря. Через короткое время в Одесской области раздались громкие звуки взрывов. Это была работа сил ПВО, которые успешно сбили все ракеты.