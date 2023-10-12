Одновременно похоронили отца, дедушку и тетю: в Грозе попрощались с самой молодой жертвой удара

Россия совершила террористический акт 5 октября. В тот кровавый день враг попал в кафе в селе Гроза, где проводили поминки. Жители села простились с самой молодой жертвой атаки.

8-летний Иванко Козырь – самая молодая жертва ракетного удара по селе Гроза. Вместе с ним похоронили отца Игоря, дедушку Анатолия, а также тетю Ольгу. Его мать сейчас находится в больнице, ведь она получила ранения в результате атаки.

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Ваня был светлый мальчик, – бабушка

Ваня был красивый, светлый мальчик. Он был хороший, любил учиться. Это сын моего сына. Сын погиб и внук. Невестка жива, она сейчас в больнице. Я еще не знаю, как она. Мне еще нужно к ней поехать,

– рассказала Валентина, бабушка мальчика.

Она добавила, что у нее было двое внуков. Младшего забрала российская ракета. Старший – сын дочери – находится на Волыни.

Отметим, что по состоянию на 12 октября 2023 года похоронили уже 44 погибших в результате ракетного удара по кафе. 35 из них – в самом селе Гроза, рассказал начальник Шевченковской военной администрации Сергей Стариков.

В селе Гроза простились с 8-летним Иваном Козырем и его родными / Фото Александр Ставицкий, "Суспильне"

Ракетный удар по селу Гроза: что известно