Пробили один из самых защищенных районов: в ВМС прокомментировали удар по кораблям ФСБ в Керчи

Украинские дроны успешно проникли в один из наиболее защищенных районов временно оккупированного Крыма. Нанеся удар по вражескому флоту, Силы обороны ограничили возможности россиян, чьи корабли до сих пор осмеливались выходить в море.

Как сообщил в эфире телеканала представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в ходе атаки были поражены корабли третьего ранга морской охраны ФСБ России.

Дроны пробили ПВО возле Керчи

По словам пресс-секретаря, главное значение этой операции заключается в месте, где она произошла. Керчь имеет особое значение для России из-за Керченского моста, поэтому там всегда поддерживался высокий уровень противовоздушной обороны.

Там у них традиционно всегда был довольно высокий уровень противовоздушной обороны, а здесь есть пробелы,

– сказал пресс-секретарь ВМС ВСУ.

Плетенчук подчеркнул, что корабли береговой охраны ФСБ оставались одними из немногих, которые еще рисковали выходить в море.

Это не просто очередное напоминание о том, что мы о вас не забыли, но и снижение боеспособности, потому что морская составляющая береговой охраны – это единственные корабли, которые еще куда-то решались выходить,

– подчеркнул он.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о повреждениях в результате атаки дронов двух патрульных кораблей береговой охраны ФСБ России – "Балаклава" и "Керчь".

Напомним, тогда же СБУ заявила об ударе по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу – одному из крупнейших в России. Во время атаки на территории объекта раздались взрывы и возникли пожары в четырех разных частях завода.