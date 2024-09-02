Работа ПВО, возгорания, разрушения и пострадавшие: главное о вражеском обстреле Киева 2 сентября

Российская армия утром 2 сентября осуществила комбинированную атаку на Киев. В украинской столице по вражеским целям отработала ПВО, однако в нескольких районах из-за падения обломков были возгорания.

Кроме того, в городе также были разрушения, горели машины, а также за помощью в экстренные службы обращались пострадавшие. Что известно об утреннем обстреле Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько длилась воздушная тревога в Киеве

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:40 после того, как Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с севера. Также в направлении Киевской области двигался российский дрон-камикадзе "Шахед".

Впоследствии к угрозе крылатых ракет также добавилась и баллистика. После 5 часов утра Киев и область начали слышать звуки взрывов. В 05:19 в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.

Также в КГВА написали, что в столице работает ПВО. Впоследствии Сергей Попко сообщил о фиксировании падения обломков в разных районах столицы.

Отбой воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 06:28.

Какие последствия удара по Киеву

Святошинский район

Около 05:33 в КГВА написали, что зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Там, по предварительным данным, обломки повредили нежилые помещения.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что в Святошинском районе горело 4 машины. Там же было падение обломков на складское помещение.

Разрушения в Киеве после российского обстрела / Фото КМВА

Также в результате атаки частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работала для пассажиров и как укрытие, впоследствии полноценно возобновила свою работу. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.

В ГСЧС отмечали, что в двухэтажном здании складского помещения пожарные ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.

Спасатели уже укротили огонь у входа станции метро, на площади 20 квадратных метров. Горел также пункт приема вторсырья.

В Киеве были возгорания из-за вражеской атаки / Фото ГСЧС

Голосеевский район

Кроме того, в результате ракетного удара было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации, там также были повреждения нежилой застройки, а также была частично разрушена котельная. Пожар там ликвидирован.

Шевченковский район

В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. Там также медики осматривали одного пострадавшего.

Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.

Последствия российского удара по Киеву / Фото КМВА

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также сообщил, что в результате очередного массированного ракетного удара российских захватчиков по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках).

Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за атаки пострадало здание Исламского культурного центра в Киеве / Фото из телеграм-канала Рефата Чубарова

Сколько людей пострадало после обстрела столицы

В КГВА отметили, что, по состоянию на 10:21, известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы.

Сергей Попко отметил, что все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируют.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки / Видео КМВА

Какое количество вражеских целей удалось сбить

В Киевской городской военной администрации рассказали что Россия осуществила удар по Киеву по такому алгоритму:

около 3 ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области выпустил крылатые ракеты, (потенциально Х-101);

ракеты зашли на столицу после сложных маневров с Южного направления;

одновременно с подлетом к Киеву этих ракет враг выпустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М;

вместе с тем – добавился один ударный беспилотник.

"Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник! Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно", – заявили в КГВА.

Что известно о последствиях атаки в области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что враг в очередной раз атаковал область ракетами и БпЛА. Тревогу в регионе объявляли дважды.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет,

– написал глава Киевской ОВА.

По состоянию на 7:30 в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожары сухой травы в трех районах области.



Также в экстренные службы поступала информация о повреждении 3 частных домов и 2 автомобилей. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.