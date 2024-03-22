Россия продолжит авиаудары по критически важным объектам, – британская разведка
Источник:Минобороны Британии
21 марта Россия нанесла масштабный удар по Украине, используя дальнюю авиацию. В британской разведке считают, что такие воздушные удары по объектам критической инфраструктуры продолжатся и в дальнейшем.
Длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования у россиян. Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
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Санкции, вероятно, ограничили возможности России по доступу к ключевым компонентам как самолетов, так ракет. Успехи украинской ПВО также, вероятно, усложнили планирование российских миссий,
– считают в британской разведке.
Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских атак.
Россия продолжит ракетные удары
Во время атаки Россия задействовала не менее 10 самолетов Ту-95 с авиабаз в Оленегорске и Энгельсе, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет, в частности, новейшую крылатую ракету Х-101/Х-102 и баллистическую ракету "Кинжал", нацеленные на объекты преимущественно в Киеве.
Британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.
В Минобороны отметили, что это является проявлением продолжающейся кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, "продолжает иметь ограниченное влияние на общий конфликт".
Массированный удар по Киеву 21 марта
- Утром россияне нанесли удары по столице. В общем враг выпустил на Киев 31 ракету, в частности, 29 крылатых и еще 2 баллистические. Для их запуска он привлек до 11 своих самолетов ТУ-95МС. Силы ПВО сбили все ракеты противника.
- В результате удара в нескольких районах были повреждены дома, автомобили. Так, в Подольском районе возник пожар в двухэтажном здании. Кроме того, произошло возгорание трансформаторной подстанции, а в другом месте – пожар возник в складском здании.
- Также пожар охватил квартиру в многоэтажке в Шевченковском районе. Спасатели эвакуировали 15 жителей. К тому же в районе сгорели 3 автомобиля. В то же время были повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем 3 автомобиля. А в Святошинском районе в двух многоэтажках повреждено остекление окон, а также пострадало здание учебного заведения.
- Известно, что из-за ракетной атаки врага пострадали 14 человек, из них 5 человек госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.