Сбили 2 ракеты, но обломки упали в 4 районах Киева: в КГВА рассказали, почему так произошло
Сегодня, 25 марта, оккупационные войска атаковали Киев двумя баллистическими ракетами с территории Крыма. В четырех районах зафиксировано падение обломков ракет.
То, что обломки от двух ракет нашли в трех районах Киева – результат того, что ракеты сбили на большой высоте и обломки разлетелись по большой площади. Об этом рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Киев24, передает 24 Канал.
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Ответ КГВА
Если сбивают баллистическую ракету на высоте 20 километров, то ее обломки разлетаются по большой площади,
– рассказал Шаманов.
Представитель рассказал, что в Печерском районе обломки повредили двухэтажное здание, а в Соломенском районе повреждениям подверглось многоэтажное здание.
В Голосеевском районе обломки попали в лесополосу, а в Дарницком районе обломки попали в частную застройку, предварительно, там есть возгорание в нежилом помещении.
На местах работают все экстренные службы.
Атака на Киев: что известно
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что оккупанты выпустили две баллистические ракеты по Киеву, но обе из них были уничтожены системами противовоздушной обороны. Он добавил, что ракеты вылетели из временно оккупированного Крыма. Сейчас проводится установление типа запущенных ракет.
- По мнению Натальи Гуменюк, оккупанты могли нанести удары противокорабельными ракетами "Циркон". Все потому, что в море российским войскам не против чего их использовать.
- Впоследствии, уже в 11:22 Виталий Кличко отметил, что известно о четырех раненых в результате атаки. В частности, пострадала девушка-подросток.
- По состоянию на 14:46 Виталий Кличко сообщил, что количество жертв в результате российской атаки, увеличилось до 10 человек. Известно, что среди них есть девочка-подросток и двое беременных женщин.