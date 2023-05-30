Момент атаки на Киев попал на нагрудную камеру патрульного: видео разрывает сердце

Ночью 30 мая оккупанты атаковали столицу "Шахедами". Момент очередной террористической атаки врага случайно попал на нагрудную камеру патрульного.

Патрульная полиция опубликовала видео, которое сняла бодикамера киевского патрульного во время ночного вражеского обстрела города.

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Момент атаки на Киев попал на видео

Инспекторы, услышав недалеко взрывы, сразу бросились в эпицентр событий. На видео можно услышать, увидеть и прочувствовать, что происходило в тот момент.

Среди обломков патрульным удалось разыскать двух граждан – мужчину и женщину. Увидев, что они травмированы, охранники порядка начали оказывать им медицинскую помощь: наложили окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую.

До приезда следователей и спасателей полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

Это видео – пример того, почему ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав сирену, сразу пройдите в укрытие. Не подвергайте себя опасности. А если вы нуждаетесь в помощи – сразу звоните на линию 102,

– отметили в полиции.

В результате атаки на Киев погиб 1 человек, есть раненые