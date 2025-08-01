Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 31 июля. В результате обстрела столицы киевлянин потерял дом, но спас домашних любимцев.

Об этом мужчина рассказал корреспондентам "КИЕВ24", передает 24 Канал.

Смотрите также Россия увеличила производство ракет, которые труднее всего сбить, – Defence Express

Как киевлянин пережил ночную атаку?

Ночью 31 июля во время российской атаки на Киев, в Соломенском районе Киева было разрушено несколько жилых домов. К сожалению, известно о по меньшей мере 16 погибших и более сотни пострадавших. Среди них есть и дети.

Один из местных жителей, Богдан, рассказал, что его дом разрушен почти до основания.

Это мой дом, к сожалению. Здесь была моя мастерская. Соседского дома вообще нет. У меня в доме ничего не осталось,

– сообщил Богдан.

Мужчина журналистам показал свой аквариум с рыбками, которые чудом уцелели после взрыва. Также он отметил, что его киса и пес остались живыми, что для него стало настоящим спасением в этой трагедии.

Киевлянин показал разрушение своего дома после атаки: смотрите видео

Что известно об атаке на Киев?

Напомним, ночью 31 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Обстрелам подвергся, в частности, Киев. Здесь произошло прямое попадание крылатой ракеты в многоэтажку в Соломенском районе. Также есть повреждения в частном секторе.

Спасательные работы продолжались в течение всего дня. На месте удара работали более 300 спасателей.

Повреждения получила также квартира ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. В результате взрыва выбиты двери и окна.