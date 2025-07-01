В Киеве сбитый дрон плавал по Днепру после ночной атаки

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированный обстрел столицы Украины. Днем жители Киева заметили сбитый вражеский беспилотник, который плыл по Днепру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Ликвидировали все пожары: в Киеве приостановили аварийно-спасательные работы

В Киеве дрон плавал в реке

Ночью 4 июля столица Украины оказалась под атакой ударных дронов и ракет врага. В результате обстрела повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и нежилые здания.

После атаки жители заметили ударный дрон, который плыл, качаясь на волнах Днепра, недалеко от берега.

Сбитый дрон плывет в реке: смотрите видео свидетелей

Предположительно, что на кадрах дрон "Гербера", что является упрощенной версией иранского дрона-камикадзе "Шахед-136". В то же время ГСЧС или власти не комментировали ролик, поэтому это также может быть "Шахед".

Больше всего от атаки врага 4 июля пострадали Соломенский и Святошинский районы – там развернули штабы для помощи жителям. В Киевской городской прокуратуре рассказали, что в результате российской атаки на Киев погиб человек. Спасатели нашли тело во время ликвидации последствий обстрела в Святошинском районе.