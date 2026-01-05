Россия ударила по больнице в Киеве, есть жертва: какие последствия ночной атаки по столице
- В Киеве в результате атаки на медучреждение есть погибший и пострадавшие.
- Задерживаются пригородные поезда, пассажиров просят следить за объявлениями.
Ночью 5 января Россия атаковала Украину ударными дронами. В частности, в Киеве в результате удара по медучреждению есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и главу Оболонской РГА Кирилла Фесика.
Какие последствия атаки на Киев?
По данным спасателей, в результате ночной атаки 5 января в Оболонском районе Киева произошло попадание в 4-этажное здание медучреждения. Удар пришелся на уровень второго этажа, где работало стационарное отделение.
На месте возник пожар, который ликвидировали пожарные. Известно о одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки. ГСЧС эвакуировали оттуда 25 человек.
Как сообщил Фесик, в медучреждении на момент обстрела находились 70 человек.
Сразу после отбоя будет уборка, зашивание окон в больнице и дальнейшее расследование последствий,
– сообщил председатель Оболонской РГА.
Также, по информации Укрзализныци, задерживаются пригородные рейсы Киевской области.
поезд №6002 Фастов-1 – Киев отправился с начальной станции с задержкой 54 минуты,
поезд №6201 Фастов-1 – Казатин-1 следует с задержкой 35 минут,
возможна задержка поезда №6003/6203 Киев – Казатин.
Пассажиров призывают следить за объявлениями диспетчеров.
Какие еще регионы атаковала Россия?
Враг также ударил по Киевской области. В Фастовском районе известно о погибшем, повреждения нескольких частных домов и многоэтажки.
К тому же в результате атак обесточен город Славутич.
На Черниговщине пострадало предприятие, произошел пожар в гаражном кооперативе и жилом доме.