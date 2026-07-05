"Боль, которую мы видим с неба": пилоты ГСЧС показали Киев после массированной атаки России

Спасатели показали Киев с высоты после одной из самых массированных российских атак. Для тушения масштабных пожаров они задействовали авиацию, и пилоты вертолетов увидели столицу такой, какой ее не видит большинство украинцев.

В ГСЧС назвали эти кадры "болью, которую мы видим с неба", подчеркнув, что даже после разрушений Киев остается непокоренным.

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Каким был Киев после атаки?

Именно с вертолетов спасатели тушили масштабные пожары, вспыхнувшие после вражеской атаки, сбрасывая на охваченные пламенем здания тонны воды. Вместе с кадрами работы экипажей в ГСЧС обнародовали эмоциональное обращение, в котором описали, каким пилоты-спасатели увидели Киев в то утро.

Говорят, с высоты все кажется маленьким и безмятежным. Но не тогда, когда под твоим крылом – раненая, но непокоренная столица. Через стекло кабины пилоты ГСЧС видят то, от чего сжимается сердце: тяжелые черные столбы дыма, пытающиеся задушить город, и масштабы разрушений внизу,

– отметили в службе.

ГСЧС показала горящий Киев глазами пилотов: смотрите видео

В ГСЧС рассказали, что работа авиации во время таких операций требует максимальной концентрации и точности. Каждый вылет проходит в сложных условиях из-за густого дыма, высокой температуры и необходимости действовать максимально быстро, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения.

"Это минуты максимального напряжения. Каждый маневр вертолета сквозь сплошную завесу, каждый точный сброс тонн воды на горящие здания – это борьба за жизнь. Одна сверхсложная задача, которая выполняется одновременно на земле и в воздухе. Здесь нет места страху. Есть только цель – обуздать стихию и дать городу вздохнуть полной грудью", – подчеркнули спасатели.

Несмотря на масштабные разрушения и пожары, украинские спасатели подчеркивают, что даже с высоты Киев остается символом несокрушимости.

Свыше Киев выглядит раненым, но невероятно величественным. Город, который горит, но не сдается,

– отметили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий атаки была задействована авиация ГСЧС. Вертолеты совершали многочисленные сбросы воды на очаги возгорания, помогая наземным подразделениям справиться с крупными пожарами, возникшими после российского обстрела.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля пострадали не менее 86 человек, число жертв растет. По данным городских властей, во время обстрела была повреждена подстанция скорой медицинской помощи в Шевченковском районе, где ранения получили медики и водители.

Один из парамедиков находится в крайне тяжелом состоянии, в целом пострадали как минимум пять сотрудников экстренной службы. По состоянию на утро 70 пострадавших госпитализированы, еще часть людей удалось спасти из-под завалов.

В результате атаки также зафиксированы человеческие жертвы, а в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. В различных районах Киева повреждены жилые дома, отель и другие гражданские объекты, спасательные работы продолжаются в нескольких местах.