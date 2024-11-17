Попадание в Печерском районе Киева было локальное в одну квартиру: какая там ситуация

Россияне ночью 17 ноября массированно атаковали Киев, в результате чего в нескольких районах столицы есть разрушения, в частности в Печерском, там больше всего пострадала одна квартира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОО "Добробат" Дмитрия Иванова в эфире "Киев24".

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Какие последствия атаки на Печерский район

Попадание было локальное именно в одну квартиру, перекрытие разрушило в одной квартире,

– рассказал Иванов.

По его словам, по состоянию на сейчас все, что было нужно соответствующие службы привезли, а волонтеры в свою очередь все, что нужно сделали. Сейчас решили вопрос с перекрытием и приняли временное решение по крыше.

Уже капитальные работы по восстановлению будут проводить с завтрашнего дня. Как отметил Иванов, по состоянию на сейчас ситуация после обстрела стабильная, сейчас владельцы квартир уже находятся дома.

Кстати, Киевская ОВА рассказала, что тревога в Киеве продолжалась почти 5 часов. Последний раз так мощно Россия била по столице почти 3 месяца назад. Россияне направили на Киев ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробаллистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, ударные беспилотники.