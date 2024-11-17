Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ГО "Добробат" Дмитра Іванова в етері "Київ24".

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Які наслідки атаки на Печерський район

Влучання було локальне саме в одну квартиру, перекриття зруйнувало в одній квартирі,

– розповів Іванов.

За його словами, станом на зараз все, що було потрібно відповідні служби привезли, а волонтери своєю чергою все, що потрібно зробили. Наразі розв'язали питання з перекриттям та ухвалили тимчасове рішення по даху.

Уже капітальні роботи щодо відновлення проводитимуть з завтрашнього дня. Як зауважив Іванов, станом на зараз ситуація після обстрілу стабільна, наразі власники квартир вже знаходяться вдома.

До речі, Київська ОВА розповіла, що тривога у Києві тривала майже 5 годин. Востаннє так потужно Росія била по столиці майже 3 місяці тому. Росіяни скерували на Київ ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, ударні безпілотники.