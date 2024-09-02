В Киеве вспыхнули пожары: спасатели показали первые кадры последствий российской атаки
Источник:ГСЧС
Российские захватчики 2 сентября атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
Спасатели уже ликвидируют последствия утренней атаки на Киев. Также показали ужасные кадры с мест обстрела, передает 24 Канал.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Последствия ракетной атаки на Киев 2 сентября
В результате падения обломков ракеты в Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей. Пожар уже ликвидировали.
По другому адресу горело двухэтажное здание складского помещения. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.
Кроме того, спасатели уже ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 квадратных метров. Горел пункт приема вторсырья.
Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 квадратных метров,
– сообщили в ГСЧС.
Также добавили, что в Шевченковском районе ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров. Сейчас там продолжается разбор конструкций. Информация о пострадавших уточняется.
Последствия атаки России на Киев 2 сентября / Фото ГСЧС
Важно! Виталий Кличко писал, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых. Также городской голова уточнил, что одного из пострадавших госпитализировали.