Полиция показала первые видео из патрульных бодикамер после обстрела Киева

Российские военные 2 января утром нанесли массированный ракетный удар по Киеву. К сожалению, в нескольких локациях были попадания обломков вражеских воздушных целей. Туда сразу же отправлялись сотрудники патрульной полиции.

Вечером 2 января Патрульная полиция Киева поделилась в телеграме роликом. На нем можно увидеть, что фиксировали бодикамеры патрульных в первые минуты после обстрелов столицы.

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Патрульные прибыли практически сразу же

Мы немедленно прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки,

– отмечают в Патрульной полиции Киева.

Они отмечают, что патрульные эвакуировали из-под завалов людей и животных. Также оказывали гражданам первую медицинскую помощь и охраняли места попадания.

"Ежедневно страна-навоз цинично производит обстрелы мирных городов, травмирует гражданских и уничтожает инфраструктуру. Призываем, не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях", – обращаются патрульные к украинцам.

Патрульная полиция выложила ролик с первыми минутами после атаки Киева: смотрите видео

Оккупанты атаковали Украину 99 ракетами разных типов

Утром 2 января враг запустил ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Известно, что запустили не менее 70 этих ракет воздушного базирования. Около 07:30 враг бил еще и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Их запустили из истребителей МиГ-31К.

Впоследствии было сообщено еще о пусках Х-47 "Кинжал", то есть было привлечено еще МиГ-31К. А это значит, что Россия для атаки 2 января использовала уже 10 носителей этих ракет из 12, которые, по имеющейся информации, находятся в нее на вооружении. Пресс-служба Главнокомандующего ВСУ сообщила о запуске 10 Х-47 "Кинжал", из которых все 10 были сбиты,

– отметили в Defense Express.

После этого захватчики выпустили еще и 3 крылатые ракеты типа "Калибр" из Черного моря. Также били 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории. Речь идет либо об "Искандер-М", либо зенитных ракетах с С-300 или С-400.

В общем защитникам неба удалось сбить 72 ракеты. Речь идет о 10 аэробалистических ракетах Х-47М2 "Кинжал", 59 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55 и 3 крылатых ракетах типа "Калибр".