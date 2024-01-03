Ввечері 2 січня Патрульна поліція Києва поділилася у телеграмі роликом. На ньому можна побачити те, що фіксували бодікамери патрульних у перші хвилини після обстрілів столиці.

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Патрульні прибули практично відразу ж

Ми негайно прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки,

– зазначають у Патрульній поліції Києва.

Вони зазначають, що патрульні евакуювали з-під завалів людей і тварин. Також надавали громадянам першу медичну допомогу та охороняли місця влучань.

"Чи не щодня країна-гній цинічно здійснює обстріли мирних міст, травмує цивільних та знищує інфраструктуру. Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях", – звертаються патрульні до українців.

Патрульна поліція виклала ролик з першими хвилинами після атаки Києва: дивіться відео

Окупанти атакували Україну 99 ракетами різних типів

Зранку 2 січня ворог запустив ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Відомо, що запустили щонайменше 70 цих ракет повітряного базування. Близько 07:30 ворог бив ще й аеробалістичними ракетами "Кинджал". Їх запустили з винищувачів МіГ-31К.

Згодом було повідомлено про ще пуски Х-47 "Кинджал", тобто було залучено ще МіГ-31К. А це означає, що Росія для атаки 2 січня використала вже 10 носіїв цих ракет з 12, які, за наявною інформацією, й перебувають у ній на озброєнні. Пресслужба Головнокомандувача ЗСУ повідомила про запуск 10 Х-47 "Кинджал", з яких усі 10 були збиті,

– наголосили у Defense Express.

Після цього загарбники випустили ще й 3 крилаті ракети типу "Калібр" з Чорного моря. Також били 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії. Мовиться або про "Іскандер-М", або зенітні ракети з С-300 чи С-400.

Загалом оборонцям неба вдалося збити 72 ракети. Мовиться про 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і 3 крилаті ракети типу "Калібр".