В Киеве рассказали, как будут работать школы и транспорт после атаки дронами-камикадзе

Россияне ночью на 19 декабря совершили массированную атаку дронами по Киеву. Местные власти рассказали, как будет курсировать общественный транспорт и будут ли работать школы и детские сады.

Транспорт в столице будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер КГВА Михаил Шаманов.

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Метро тоже работает. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" откроют. Будем надеяться, что все будет хорошо,

– подчеркнул Шаманов.

В то же время отправлять ли детей в школы и детские сады будут решать родители и директора этих учебных заведений. Однако спикер КГВА призвал детей спускаться в укрытие, когда есть воздушная тревога.

Россияне атаковали Киев и область дронами: что известно

Оккупанты запустили по столице и Киевской области 23 "Шахиды". Нашим воинам ПВО удалось сбить 18 беспилотников. Обломки дронов повредили жилые дома и автомобили. Кроме того, есть прилеты по объектам критической инфраструктуры. Поэтому в столице ввели экстренные отключения света.

Известно, что в результате атаки пострадали 2 жителя области. Пострадавших нет.