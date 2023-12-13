Россияне атаковали Киев ракетами: Ермак рассказал, чем могли бить по столице

Утром 13 декабря оккупанты ударили по Киеву баллистикой. Стало известно, с какой именно установки враг осуществил пуски ракет.

Враг атаковал Киев 10 баллистическими ракетами. В Офисе президента назвали, какими именно.

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Чем били россияне

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, предварительный анализ дает основания полагать, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют,

– уточнил Ермак.

Напомним, что около 3 утра в столице прогремели несколько взрывов. А после раздался сигнал воздушной тревоги.

Позже Воздушные силы уточнили, что противник использовал для атаки на столицу 10 баллистических ракет, тип которых может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели. Впрочем, к сожалению, произошло падение обломков, вызвавших пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

В Киеве более 50 пострадавших

В КГГА сообщили, что в результате утренней атаки на столицу 53 человека пострадали. Это 36 женщин и 17 мужчин. Среди них – 6 детей. 20 пострадавших госпитализировали. Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела. Еще у 8 острая реакция на стресс. У остальных: закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины, ожоги и другие ранения. К счастью, погибших нет.

Некоторые киевляне остались без света

В результате ракетного удара в Днепровском районе 35 частных домов без света из-за повреждения линий электропередач обломками ракет. Аварийные бригады ДТЭК планируют возобновить электроснабжение до 14:00.