Под ударом – дома обычных людей: какие последствия ночных ударов по Киевщине
- В результате ночной атаки на Киевщине повреждены 8 частных домов в Бучанском районе.
- Начальник Киевской ОГА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах во время атак.
В ночь на 15 января российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского удара повреждения получили частные дома.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Есть ли разрушения на Киевщине?
В результате атаки этой ночью в Бучанском районе было повреждено 8 частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
Под ударами страны-террориста – мирные населенные пункты, дома обычных людей, их жизнь и покой,
– написал Николай Калашник.
По его словам, всем людям, чьи дома подверглись разрушениям, уже оказывается необходимая помощь.
Начальник ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак обязательно находиться в безопасных местах.
Последствия атаки в Мироцком старостате Бучанской громады также прокомментировал городской голова Анатолий Федорук. Он отметил, что все соответствующие службы работают на месте и фиксируют последствия.
Вражеские дроны атаковали Киевскую область / Фото: Анатолий Федорук
Россияне запустили БпЛА: последние новости
В ночь на 15 января российские оккупанты запустили в целом 82 ударных дрона типа "Шахед" (среди них были и реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Силам ПВО удалось обезвредить 61 вражеский БпЛА.
Один из российских беспилотников атаковал Львов. Прямо в центре города зафиксировали попадание на детской площадке возле памятника Бандере. Из-за взрывной волны пострадал мужчина.
Взрывы также прогремели в Киеве. Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.