Россия атаковала Киевскую область: какие последствия и есть ли пострадавшие

Оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Украину дронами. Враг вколотил по Киевской области, на месте начался пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Какие последствия российской атаки?

В Киевской области в результате российского удара беспилотника вспыхнул масштабный пожар на промышленном объекте Бориспольщины. На место сразу прибыли спасатели.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. На месте привлечены все оперативные службы взаимодействия,

– сообщили в ГСЧС.

В результате российской атаки ранения получил работник предприятия. Пострадавшему врачи оперативно оказали медицинскую помощь.

Последствия атаки России по Киевской области / Фото ГСЧС

У Киевской ОГА сообщили, что травмированным мужчиной оказался водитель бензовоза, которого госпитализировали с закрытым переломом голеностопного сустава.

Прошу всех жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах,

– отметил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Когда еще Россия атаковала Киевскую область?

В Киеве и области вечером 29 мая вечером прогремели взрывы. До этого в столице и регионе объявляли тревогу из-за крылатых ракет и баллистики. В 19:56 мониторы написали о взрывах в Обуховском районе Киевской области.

В ночь на пятницу, 28 мая, россияне продолжили атаковать украинскую инфраструктуру. На этот раз вражеский обстрел частично разрушил биотопливную электростанцию в Киевской области.

Биоэнергетическую ТЭС построили в 2016 году. По словам бизнесмена, в нее инвестировали 40 миллионов долларов, объект обеспечивал более 400 рабочих мест и имел партнерство с ЕБРР. Удар противника повредил оборудование, однако основатель заявил о намерениях отстроить частично разрушенную станцию.