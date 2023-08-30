Обломки ракет упали на дома, есть пострадавшие: кадры последствий атаки на Киевскую область

Ночью 30 августа оккупанты массированно атаковали Киевскую область ракетами и дронами. В результате падения обломков повреждены частные дома, а на территории кладбища вспыхнул пожар.

Последствия ночной атаки российских захватчиков уже фиксируют полицейские. Правоохранители и спасатели показали соответствующие кадры, передает 24 Канал.

Важно Самая мощная атака на Киев с весны: летели ракеты и дроны – сколько целей удалось сбить

Последствия ночной атаки на Киевскую область

Начальник полиции Киевской области рассказал, что в одном из районов в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обломки обнаружили и на территории местного кладбища. Там произошло возгорание, которое оперативно потушили работники ГСЧС.

В другом населенном пункте из-за атаки "Шахедов" произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Всего в результате падения обломков ракет и дронов повреждены 6 частных домов. Есть пострадавшие.

Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений,

– сообщил Андрей Небытов.

В Киевской области повреждены дома: смотрите видео

Добавил, что разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожено два авто. Кроме того, из-за атаки агрессора повреждены частные усадьбы в еще одном из районов Киевской области. В частности, изуродованы кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары уже ликвидировали. На местах работали 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Последствия ночной атаки на Киевскую область / Фото из телеграма Небытова, ГСЧС

В результате террористической атаки на Киев погибли два человека

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Жертвы – охранники предприятия. Мужчинам было всего 26 и 36 лет.

Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двоих госпитализировали.

Виталий Кличко писал, что среди раненых в Шевченковском районе есть 24-летняя девушка. Ее с резаными ранами от обломков стекла доставили в больницу.