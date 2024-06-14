Посреди дня враг атаковал Киевскую область дронами: есть ли попадания и пострадавшие

Днем 14 июня российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Отработали защитники неба.

Начальник Киевской ОВА рассказал о последствиях этой атаки агрессора на Киевскую область. Руслан Кравченко сказал, есть ли попадания и пострадавшие.

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Какие последствия атаки на Киевскую область днем 14 июня

С самого утра в Киевской области объявляли воздушную тревогу. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов. Работали силы ПВО.

Вражеские БПЛА были уничтожены,

– заявил Руслан Кравченко.

Добавил, что в результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Впрочем, пожар оперативно ликвидировали.

Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют,

– подчеркнул чиновник.

Также в ОВА в очередной раз призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока не минует опасность.

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Что известно о вражеской атаке