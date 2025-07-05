Хмельнитчину атаковали "Кинжалы": в ОВА рассказали, есть ли последствия

Вечером 5 июля Россия подняла в небо МиГ-31-К. С него она выпустила две аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Хмельницкой области.

В Хмельницкой области прозвучало несколько взрывов. Воздушные отмечали, что враг целился по Староконстантинову, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне обнажают противовоздушную оборону в Донецкой области: куда панически перебрасывают системы ПВО

Атака на Хмельницкую область

Около 21:00 глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин подтвердил, что с 17:35 по 18:14 состоялась российская атака на область.

К счастью, без последствий – пострадавших и разрушений нет,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что в ночь на 5 июля Хмельницкая область находилась под массированной атакой беспилотников. Основной удар был направлен на город Староконстантинов. В регионе Силы ПВО обезвредили 42 "Шахеды".

К слову, с 7 июля на Хмельнитчине заработает новый порядок объявления воздушной тревоги во время атаки российских БпЛА. Тревога будет объявляться в соответствии с районным административно-территориальным делением области. В то же время в Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно при угрозе пролета вражеских БПЛА.