Всю ночь Кировоградщину Россия атаковала дронами и ракетами: есть попадания, пострадал человек

Враг ежедневно наносит удары по нашему государству, в частности ракетами и беспилотниками. В результате обстрела Кировоградщины пострадал человек.

В понедельник утром, 16 октября, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал об атаке на регион со стороны оккупантов. С его слов понятно, что вражеское государство не давало спать мирным людям всю ночь.

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Обстрел Кировоградщины

Как констатировал глава области, захватчики терроризировали регион ракетами и дронами, однако противовоздушная оборона Украины не дремала.

Работала ПВО. Есть ущерб, к сожалению, есть и попадание. Один человек доставлен в больницу,

– написал Райкович.

В то же время он подчеркнул, что разрушения гражданской инфраструктуры не были зафиксированы: "Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Украина победит", – говорится в сообщении.

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