Оккупанты обстреляли крупнейший коксохимический завод Украины: там в убежищах десятки человек

Российские военные продолжают террор. Они обстреляли здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода. Известно, что в результате пострадали люди.

По имеющейся информации, в результате обстрелов одно из зданий не выдержало и рухнуло. Об этом рассказал народный депутат, бывший генеральный директор предприятия Муса Магомедов.

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Один пострадавший в тяжелом состоянии

В честь 8 марта "мыжебратья" повоевали с домами заводоуправления АКХЗ (Авдеевского коксохимического завода – 24 Канал), завалили большую часть здания,

– отметил он.

Заметим, что в здание заводоуправленияВ прошлый раз удар зафиксировали в конце февраля.

Магомедов отметил, что удалось откопать всех четырех пострадавших в результате обстрела. Один из них в тяжелом состоянии. Народный избранник выразил надежду, что медикам удастся поставить его на ноги.

Он подчеркнул, что на заводе находятся только гражданские. Но это мало волнует так называемых "освободителей". Они продолжают успешно сражаться с женщинами и детьми.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш Суспильному дал комментарий. Он отметил, что в убежищах на территории завода от обстрелов оккупантов прячутся 80 человек. Правда, по его словам, ранены не четыре, а три человека.

Последствия обстрела коксохимического завода в Авдеевке: смотрите видео

Накануне совершили авиаудар

Магомедов сообщил также, что вечером 7 марта оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке. Он добавил, что целью оккупантов стала многоэтажка. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время следует понимать, что удар был мощным. Часть дома по адресу улица Коммунальная 29 буквально сложилась, как карточный домик.

Эти российские уроды девять лет пытаются взять Авдеевку и наши ребята героически защищают территории от врага. Из-за своего бессилия, оккупанты бьют по домам и предприятиям, освободители чертовы,

– подчеркнул он.