В эфире 24 Канала спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что летело 2 ракеты: Х-59 удалось уничтожить, однако Х-31П попала.

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Он отметил, что сначала думали, что ракета упала в море. Ведь такое периодически бывает, когда благодаря усилиям ВСУ цели там исчезают. Однако произошло попадание в момент, когда судно подходило к тому, чтобы пришвартоваться в причале одного из Одесских портов.

Это попадание, к сожалению, привело к гибели человека – лоцмана, который был гражданином Украины. Также ранен еще один работник порта.

Враг несколько дней назад уже производил пуски с тактической авиации и именно ракетой Х-31П. Я тогда предположил, что могла быть определенная разведка,

– отметил Сергей Братчук.

Тогда попадание тоже было в припортовую инфраструктуру. Как результат, в админздании загорелся пожар, однако пострадавших не было и разрушения минимальны. Теперь враг снова использовал эту ракету.С другой стороны, может быть, у их сейчас для использования применяется все, что может быть. Поэтому и пытаются эту ракету использовать.

В любом случае ракета попала. В любом случае это не просто акт международного терроризма – это уже активное международное пиратство,

– подчеркнул Сергей Братчук.

"Россия еще поначалу полномасштабного вторжения присоединилась к морскому пиратству – тогда тоже были попадания в судна, которые были на рейде Одесского порта и вот сейчас опять такая ситуация", – добавил спикер.

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По мнению Сергея Братчука, Украине нужно провести огромную работу с судовладельцами, ведь риски из-за России, конечно, у них были, есть и будут. Надо с ним поработать, чтобы они понимали, что обстрелы от оккупанта могут продолжаться, но гарантии от Украины и союзников – больше. Хотя наше государство максимально выполняет свои обязанности и здесь вопросы к партнерам, чтобы они увеличили количество систем ПВО.

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