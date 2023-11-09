В ефірі 24 Каналу речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що летіло 2 ракети: Х-59 вдалося знищити, проте Х-31П влучила.

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Він зазначив, що спочатку думали, ніби ракета впала у море. Адже таке періодично буває, коли завдяки зусиллям ЗСУ, цілі там зникають. Проте відбулося влучання в момент, коли судно йшло до того, аби пришвартуватися в причалі одного з Одеських портів.

Це влучання, на жаль, призвело до загибелі людини – лоцмана, який був громадянином України. Також поранено ще одного працівника порту.

Ворог кілька днів тому вже робив пуски з тактичної авіації й саме ракетою Х-31П. Я тоді припустив, що могла бути певна розвідка,

– зазначив Сергій Братчук.

Тоді влучання теж було в припортову інфраструктуру. Як результат, в адмінбудівлі зайнялася пожежа, проте постраждалих не було й руйнування мінімальні. Тепер ворог знову використав цю ракету. З іншого боку, можливо, у них сьогодні для використання застосовується все, що можливо. То ж через це й намагаються цю ракету використовувати.

У будь-якому разі ракета влучила. В будь-якому разі це не просто акт міжнародного тероризму – це вже активне міжнародне піратство,

– наголосив Сергій Братчук.

"Росія ще спочатку повномасштабного вторгнення долучилася до морського піратства – тоді теж були влучання у судна, які були на рейді одеського порту й от зараз знову така ситуація", – додав речник.

Дивіться повне відео із Сергієм Братчуком на ютубі 24 Каналу:

На думку Сергія Братчука, Україні треба провести величезну роботу із судновласниками, адже ризики через Росію, звичайно, у них були, є та будуть. Треба з ним попрацювати, аби вони розуміли, що обстріли від окупантки можуть продовжуватися, але гарантії від України та союзників – більші. Хоча наша держава максимально виконує свої обовʼязки й тут питання до партнерів, аби вони збільшили кількість систем ППО.

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