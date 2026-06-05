Это серьезно, – капитан запаса ВМС указал на особенность поражения корвета "Бойкий"

3 июня СОУ поразили дронами корвет "Бойкий" в Кронштадте. В результате атаки на борту произошел пожар. Этот корабль ближней морской зоны проекта 20380. Его начали разрабатывать в Санкт-Петербурге в 90-х годах.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, добавив, что длина корвета 100 метров, водоизмещение ориентировочно составляет 3 тысячи тонн.

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СОУ поразили российский корвет: что о нем известно?

Пораженный корвет "Бойкий" был предназначен для действий преимущественно в пределах ближней морской зоны, но он мог находиться и на отдаленных участках. Его основная задача, со слов капитана первого ранга запаса ВМС, заключалась в противодействии надводным кораблям и подводным лодкам.

Под него заточено оружие, 8 ракет Х-35 (российский аналог американских ракет "Гарпун"). Кстати, наш корвет "Владимир Великий", который мы строили с 2008 года, по своим характеристикам был на него очень похож,

– озвучил Рыженко.

Он отметил, что россияне построили ориентировочно 10 таких корветов, 4 из них базируются в Балтийском море. Капитан объяснил, что они не столь актуальны, как носители крылатых ракет "Калибр" (корабли "Каракурт", "Буян"), однако активно использовались для полицейских функций на воде. Например, корвет "Бойкий" сопровождал танкеры теневого флота.

"Через 12 – 13 лет эксплуатации было принято решение о том, чтобы провести его доковый ремонт. Во время такой стоянки состояние корабля является уязвимым, потому что у него нет оружия, горючего, он беззащитен. Поражение произошло в основную мачту, которая расположена была над мостиком корабля. Там сосредоточено много радиоэлектроники, средств связи. Мачта упала, а значит удар был довольно серьезный", – констатировал Рыженко.

Об анализе повреждения корвета "Бойкий": смотрите в видео

Смогут ли россияне восстановить корвет?

На таких кораблях надстройка предусмотрена из алюминиевого сплава. Капитан первого ранга запаса ВМС, анализируя обнародованные в сети кадры удара и его последствий, отметил, что пожар на корвете мощный, его сложно потушить. Хотя он добавил, что конечно дрон – это не крылатая ракета, она могла уничтожить этот корабль полностью. Однако и в случае дроновой атаки судно получило серьезные повреждения.

Восстановить его возможно, но на это уйдут месяцы, а то и годы. Он фактически выведен из боевого состава Балтийского флота на длительный период. Многое будет зависеть от того, как быстро россияне потушат этот пожар. Пожар электросетей для корабля опасен, потому что наносит большой вред,

– подчеркнул Рыженко.

Капитан первого ранга запаса ВМС подчеркнул, что атака по этому корвету стала еще и психологическим ударом. Ведь Кронштадт, где он был поражен, является основной исторической базой Балтийского флота, а Санкт-Петербург – это военно-морская столица России.

Этот удар, со слов Рыженко, показывает, что украинские беспилотники могут проходить через российскую ПВО. Он обратил внимание, что на видео с места происшествия были заметны только наблюдатели, которые снимали пожар на телефоны, а вот аварийно-спасательных групп, которые бросились сразу на помощь, видно не было.

Что еще известно о корвете "Бойкий"?