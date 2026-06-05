Про це в етері 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, додавши, що довжина корвета 100 метрів, водотоннажність орієнтовно становить 3 тисячі тонн.

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Уражений корвет "Бойкий" був призначений для дій переважно в межах ближньої морської зони, але він міг перебувати й на віддалених ділянках. Його основне завдання, зі слів капітана першого рангу запасу ВМС, полягало в протидії надводним кораблям і підводним човнам.

Під нього заточена зброя, 8 ракет Х-35 (російський аналог американських ракет "Гарпун"). До речі, наш корвет "Володимир Великий", який ми будували з 2008 року, за своїми характеристиками був на нього дуже схожий,

– озвучив Риженко.

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Він зазначив, що росіяни збудували орієнтовно 10 таких корветів, 4 з них базуються в Балтійському морі. Капітан пояснив, що вони не настільки актуальні, як носії крилатих ракет "Калібр" (кораблі "Каракурт", "Буян"), однак активно використовувались для поліцейських функцій на воді. Наприклад, корвет "Бойкий" супроводжував танкери тіньового флоту.

"Через 12 – 13 років експлуатації було ухвалене рішення про те, щоб провести його доковий ремонт. Під час такої стоянки стан корабля є вразливим, бо в нього немає зброї, пального, він беззахисний. Ураження відбулось в основну щоглу, яка розташована була над містком корабля. Там зосереджено багато радіоелектроніки, засобів зв'язку. Щогла впала, а значить удар був доволі серйозний", – констатував Риженко.

Про аналіз пошкодження корвета "Бойкий": дивіться у відео

Чи зможуть росіяни відновити корвет?

На таких кораблях надбудова передбачена з алюмінієвого сплаву. Капітан першого рангу запасу ВМС, аналізуючи оприлюднені в мережі кадри удару та його наслідків, наголосив, що пожежа на корветі потужна, її складно загасити. Хоча він додав, що звісно дрон – це не крилата ракета, вона могла знищити цей корабель повністю. Однак і у випадку дронової атаки судно зазнало серйозних пошкоджень.

Відновити його можливо, але на це підуть місяці, а то й роки. Він фактично виведений з бойового складу Балтійського флоту на тривалий період. Багато залежатиме від того, як швидко росіяни загасять цю пожежу. Пожежа електромереж для корабля небезпечна, бо завдає великої шкоди,

– наголосив Риженко.

Капітан першого рангу запасу ВМС підкреслив, що атака по цьому корвету стала ще й психологічним ударом. Адже Кронштадт, де він був уражений, є основною історичною базою Балтійського флоту, а Санкт-Петербург – це військово-морська столиця Росії.

Цей удар, зі слів Риженка, показує, що українські безпілотники можуть проходити через російську ППО. Він звернув увагу, що на відео з місця події були помітні лише спостерігачі, які знімали пожежу на телефони, а от аварійно-рятувальних груп, які б кинулись одразу на допомогу, видно не було.

Що ще відомо про корвет "Бойкий"?