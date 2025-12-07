Восстановить тепло сложнее, чем водоснабжение или свет: какая ситуация в Кременчуге сейчас

На местах атак в Кременчугской общине Полтавщины специалисты работают, чтобы ликвидировать ее последствия. Россияне попали по гражданским предприятиям, в результате чего произошли пожары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Кременчуга Виталия Малецкого.

К теме Россия начала новый террор "Шахедами": цель – Полтавская и Киевская области

Когда в Кременчуге ликвидируют последствия ночной российской атаки?

Россияне атаковали Полтавщину и в частности Кременчуг в ночь на 7 декабря. На город летели около 20 БпЛА. Из-за массированной атаки горели предприятия.

Чтобы быстро вернуть в Кременчуг свет, воду и теплоснабжение, которые исчезли в результате обстрела, работа продолжается с утра. Подачу воды частично восстанавливают с помощью автономных источников питания.

Проводится также стабилизация электросети, вскоре свет снова будут включать и выключать по графикам.

Сложная ситуация с теплоснабжением, – говорит мэр. Для того, чтобы починить сеть нужны значительные ресурсы и привлечения резервных средств. Однако специалисты уже проводят необходимые действия, чтобы в домах местных жителей снова было тепло.

Делаем все возможное, чтобы в течение этих суток город вернулся к привычному ритму жизни. От всей общины благодарим спасателям, энергетикам, работникам водоканала, тепловых предприятий и всем, кто сейчас работает для стабилизации ситуации. В такие моменты важна поддержка друг друга, потому что только вместе мы сильны,

– отмечает Малецкий.

В ГСЧС Полтавской области рассказали, что россияне ночью атаковали в области объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Спасатели уже смогли потушить отдельные участки. К ликвидации последствий привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники.

В Кременчуге продолжают работы после ночной вражеской атаки / Фото ГСЧС

Что известно о ночной атаке на Украину?