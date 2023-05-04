Дальше будет взрывчатка побольше, – Фейгин об "атаке дронов" на Кремль

Российские пропагандисты заявили, что ночью 3 мая "украинские беспилотники" атаковали Кремль. Не исключено, что подобные случаи продолжат происходить и взрывы станут значительно больше.

Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, произошедшее показывает, что на самом деле никто не защищен даже в Кремле.

Кстати говоря "Главная новость дня": российские каналы не показали кадров с "атакой беспилотников" по Кремлю

Что может стоять за "атакой" на Кремль

Российский правозащитник считает, что это была сознательная попытка перед контрнаступлением ВСУ показать, что никто не находится в безопасности. И если уже беспилотники долетают до Кремля, то рано или поздно доберутся и до какого-нибудь подъезда.

Он отметил, что БПЛА уже появлялись в разных российских городах, в частности падали в Подмосковье и на военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево". Потому данный случай – это закономерный этап.

Далее, так сказать, будет только взрывчатка побольше, разрушения масштабнее,

– сказал Фейгин.

По его мнению, большое значение заключается еще и в том, что Москва и Кремль считались безопасными, поскольку там и ПВО, и какой-то "зонтик" от ядерного удара. И вдруг выяснилось, что никакого "зонтика" нет и на самом деле никто не защищен.

Фейгин прокомментировал "атаку беспилотников" на Кремль: смотрите видео

Как может отреагировать Кремль

Он отметил, что Кремль уже столько раз обещал како-то ответ. В частности, Дмитрий Медведев угрожал "судным днем" за Крым. И ничего нового, кроме того, что россияне и так делают без всяких поводов, не происходило.

Ведь недавно, напомнил российский правозащитник, оккупанты просто так ударили по многоэтажке в Умани и по Днепру, где погибли более 20 человек, среди которых – дети.

Я думаю, что могут быть ракетные удары и по Киеву, и попытки ударить по Банковой. Я бы этого не исключал,

– заявил Фейгин.

Но, заметил он, шансов у россиян не так уж много, чтобы реализовать свои угрозы, учитывая западные системы ПВО, которые сейчас установлены над Киевом. Если же Кремль рискнет, например, применить тактическое ядерное оружие, то получит решительный ответ. Так что вряд ли в арсенале России остались еще какие-либо средства.

Что известно об "атаке дронов" на Кремль

В ночь на 3 мая в Кремле прогремели мощные взрывы. Оккупанты в истерике начали заявлять о якобы "атаке беспилотников", традиционно пытаясь обвинить во всем Украину.

Экс-президента России Дмитрия Медведева изрядно поплавило после "атаки беспилотниками" на Кремль, в которой Россия обвиняет Украину, хотя официальный Киев отрицает свою причастность к этому. Он призвал "физически уничтожить" Президента Украины Владимира Зеленского.

В Институте изучения войны считают, что, вероятнее всего, это "нападение" организовала сама Россия. Сделала она это, пытаясь показать реальную опасность россиянам, тем самым создать условия для более широкой мобилизации.