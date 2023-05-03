"Атака дронами" на Кремль: в Москве срочно запретили беспилотники

Ночью 3 мая россияне заявили, что Украина якобы "атаковала" беспилотниками Кремль. Поэтому в Москве с сегодняшнего дня запретили запускать БПЛА.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует 24 Канал. Таким образом, россияне не на шутку испугались так называемой "атаки", и теперь делают все, чтобы попытаться защитить себя.

Важно Ночью возле Кремля раздавались взрывы: у Путина придумывают об атаке дронов со стороны Украины

В Москве запретили беспилотники

Так, в столице страны-агрессорки с 3 мая запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, используемых по решениям властей.

По словам Собянина, решение было принято "для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов".

Кстати, в России несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет административную и уголовную ответственность.

"Атака беспилотников" на Кремль: все, что известно

3 мая жители Москвы сообщили, что ночью в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками возле кремлевской стены.

В пресс-службе Путина заявили, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю".

Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.

Пресс-секретарь диктатора Песков сообщил, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников".

К тому же в Кремле заявили, что расценивают попытку "удара" как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне 9 мая. В пресс-службе Путина отметили, что "Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным".