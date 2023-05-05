Неужели она следующая: Скабееву чуть не схватил инфаркт из-за "покушения" на Путина

Российские пропагандисты не на шутку испугались так называемой "атаки" беспилотников на Кремль. И хотя есть вероятность, что их запустили сами же россияне для провокации, однако в последние дни тамошние телеканалы только и говорят об этом.

Видео с жалкими угрозами пропагандистов в ответ на эти "атаки" показали в эфире 24 Канала. Оно сплошь состояло из криков и воплей кремлевских прихвосней, резко понявших, что судьба Владимира Путина и России под огромной угрозой.

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"Мы прекрасно понимаем, что это только начало истории. Нет требования моментальной мести, мы только говорим на тему того, что наша "красная линия" уже от стыда покраснела. Такое нельзя спускать с рук, это точно. Вопрос в том, готова ли Россия применить ядерное оружие. Я уверен, что у нас постоянно будут тыкать в расчете на то, что мы это сделаем", – один громче другого вопили российские пропагандисты.

Достают уже затертые угрозы ядеркой

В свою очередь Ольга Скабеева начала плакаться о реальных угрозах убийства российского диктатора. Она абсолютно убеждена, что в таком случае целесообразно использовать ядерное оружие, несмотря на предостережения стран, которые до сих пор поддерживают с ними хоть какие-то отношения.

Уважаемая Саудовская Аравия, многоуважаемый Си Цзиньпин, ты смотри, что происходит, Путина пытались убить. Вот так мы скажем,

– в отчаянии заявила пропагандистка.

Более того, она считает, что Китай и Саудовская Аравия смотрят на их неприменение ядерного оружия, как на слабость. Оказывается, "бедная" Россия так "страдает", что больше не может молчать и должна ответить на откровенный вызов.

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Россиянам не помогут слезы

Заметим, что пропагандисты совершенно четко отдают себе отчет в том, что подобные "теракты", взрывы будут продолжаться на территории России. А Скабеева на это вообще выдала самое бессмысленное заявление, которое можно было представить: "Мы все пацифисты, максимально миролюбивые люди, но когда ты демонстрируешь слабость, требовать уважения очень непросто".

Однако она не заметила важной детали, более года весь цивилизованный мир откровенно презирает Россию. А от миролюбия в этой стране нет даже слова, это страна-террорист, и все ее военные преступники обязательно будут наказаны.

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