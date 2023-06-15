Дронов подстрелили много: в Воздушных силах рассказали подробности о ночной атаке России

Россия продолжает по ночам терроризировать гражданское население Украины, которое в это время пытается мирно спать. Юрий Игнат рассказал, что оккупанты сделали на этот раз.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал запуск дронов и крылатых ракет в ночь на 15 июня традиционной атакой оккупантов. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Подробности ночной атаки 15 июня

Игнат заявил, что четыре российских самолета Ту-95МС запустили из Каспийского моря 4 крылатых ракеты. Речь идет о Х-101 и Х-555. Нашим защитникам удалось сбить одну вражескую ракету. Остальные попали по объектам на Днепропетровщине.

Военнослужащий рассказал об успехах нашей ПВО в уничтожении вражеских беспилотников.

Но ведь с дронами ситуация значительно лучше. Потому что 20 ударных дронов… уничтожены в воздушном пространстве Украины и на Юге, и на Востоке нашего государства,

– отметил он.

Речь идет о Shahed-136/131, которые Иран поставляет России. Украинская ПВО сбила все 20 дронов-камикадзе. Кроме иранских беспилотников, наши воины сбили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Игнат добавил, что российские захватчики проводят активную воздушную разведку.

Сколько авиационной техники потеряла Россия в целом

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал о потерях оккупантов в технике за все время полномасштабной фазы российско-украинской войны. По его словам, по состоянию на 15 июня ВСУ уничтожили 3333 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня, 301 вертолет, более 300 самолетов и 1200 крылатых ракет.

Надо понимать, что на все это идут зенитные управляемые ракеты, равно как и на другую технику,

– добавил он.

Игнат напомнил, что июнь не менее насыщен по российским атакам, чем май. Именно поэтому западная помощь в контексте "Рамштайна" очень актуальна для Воздушных сил. Ведь от этого зависит оборона и безопасность Украины.

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