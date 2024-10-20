В Кривом Роге завершили спасательную операцию после ночной российской атаки

Российские войска в ночь на 20 октября атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате циничного вражеского удара пострадали 17 человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, на месте ночной атаки уже завершили спасательную операцию.

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Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами

В Днепропетровской ОВА отметили, что среди пострадавших 3 женщины и 14 мужчин.

По уточненной информации, были повреждены 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения и газопровод.

Также были разбиты почти три десятка автомобилей.

В специальном штабе местные могут получить osb-плиты и пленку. Строительные материалы – чтобы владельцы могли починить побитое. Также принимают заявления о поврежденном имуществе. Коммунальщики убирают город от обломков,

– написал Сергей Лысак.

Глава ОВА также поблагодарил тех, кто помогает преодолевать последствия российского террора.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Кривом Роге ликвидируют последствия ракетной атаки / Фото: Сергей Лысак