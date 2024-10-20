В Кривом Роге завершили спасательную операцию после ночной российской атаки
Источник:Сергей Лысак
Российские войска в ночь на 20 октября атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате циничного вражеского удара пострадали 17 человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, на месте ночной атаки уже завершили спасательную операцию.
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Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами
В Днепропетровской ОВА отметили, что среди пострадавших 3 женщины и 14 мужчин.
По уточненной информации, были повреждены 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения и газопровод.
Также были разбиты почти три десятка автомобилей.
В специальном штабе местные могут получить osb-плиты и пленку. Строительные материалы – чтобы владельцы могли починить побитое. Также принимают заявления о поврежденном имуществе. Коммунальщики убирают город от обломков,
– написал Сергей Лысак.
Глава ОВА также поблагодарил тех, кто помогает преодолевать последствия российского террора.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В Кривом Роге ликвидируют последствия ракетной атаки / Фото: Сергей Лысак