Удары по Кривому Рогу: в ОП рассказали, насколько сейчас безопасно в городе

Россия не прекращает атаковать наши города и села. В частности, страдает Кривой Рог.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации в городе. Он рассказал, что с подтоплениями.

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На всех участках уровень воды не превышает критических отметок, падение уровня воды наблюдается по всей территории,

– сказал он.

По словам Тимошенко, подтопление домов уже ликвидировано. Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Чиновник пообещал, что и с дамбой скоро завершат работу.

Тимошенко также поблагодарил всех служб за оперативную работу и неравнодушие.

Обстрелы Кривого Рога

Днем 16 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Впоследствии глава региона Валентин Резниченко сообщил, что россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Имеются серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

За день до этого удара, 15 сентября, оккупанты также обстреляли Кривой Рог. Было попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезны.

Также 14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой. В некоторых районах Кривого Рога исчезла вода. В частности – Центрально-Городской, часть Саксаганского. Поэтому у людей была паника – они массово скупали воду в супермаркетах города.

Подробности одного из последних ударов: смотрите видео