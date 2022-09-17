Удары по Кривому Рогу: в ОП рассказали, насколько сейчас безопасно в городе
17 сентября 2022 , 15:38Читати новину українською
Источник:Кирилл Тимошенко
Россия не прекращает атаковать наши города и села. В частности, страдает Кривой Рог.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о ситуации в городе. Он рассказал, что с подтоплениями.
К теме Россияне обстреляли Славянскую ТЭС: на станции вспыхнул пожар
На всех участках уровень воды не превышает критических отметок, падение уровня воды наблюдается по всей территории,
– сказал он.
По словам Тимошенко, подтопление домов уже ликвидировано. Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Чиновник пообещал, что и с дамбой скоро завершат работу.
Тимошенко также поблагодарил всех служб за оперативную работу и неравнодушие.
Обстрелы Кривого Рога
- Днем 16 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Впоследствии глава региона Валентин Резниченко сообщил, что россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Имеются серьезные разрушения гидротехнических сооружений.
- За день до этого удара, 15 сентября, оккупанты также обстреляли Кривой Рог. Было попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезны.
- Также 14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой. В некоторых районах Кривого Рога исчезла вода. В частности – Центрально-Городской, часть Саксаганского. Поэтому у людей была паника – они массово скупали воду в супермаркетах города.
Подробности одного из последних ударов: смотрите видео