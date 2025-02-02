Российская армия утром атаковала баллистикой Криворожский район

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины. Враги запустили баллистические ракеты по инфраструктуре Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула. Он отметил, что ситуация в районе является контролируемой.

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Россия атаковала Днепропетровскую область

Около 07:00 2 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога. Россияне запустили ракету с юга. Известно, что под атаку попал Криворожский район. Однако больше деталей Александр Вилкул не предоставил. Сейчас уточняется информация, есть ли попадание и пострадали ли люди.

В городе без сбоев работают все службы, транспорт и больницы. А ночью силам ПВО удалось сбить российский БпЛА, которым враг пытался атаковать область.

Уважаемые земляки, угроза ракетных и дроновых атак сохраняется, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги,

– напомнил Александр Вилкул.

Другие обстрелы Днепропетровской области

Российская армия продолжает обстреливать Никопольский район. Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и Покровской общине. Вследствие этого повреждены 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, газопровод и электрические линии. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, последний раз россияне били баллистическими ракетами по Днепропетровской области 21 января. Тогда они использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и повредили складские помещения в Днепре. А в Синельниковском районе в результате вражеской атаки в тот день пострадал один человек.