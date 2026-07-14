В Керчи после ночной атаки горят ключевая подстанция и аэродром

В ночь на 14 июля в Крыму в очередной раз раздались мощные взрывы. В результате ночной атаки загорелись стратегическая подстанция и аэродром с системами ПВО.

Об этом сообщил "Крымский ветер".

Что известно об атаке на Крым?

После ночной атаки во временно оккупированной Керчи вспыхнул пожар на электроподстанции "Керченская" 110/35/6 киловольт.

По информации аналитиков, эта подстанция является одной из главных в городе. Она обеспечивает электроэнергией значительную часть Керчи и важные объекты инфраструктуры.

ПС "Керченская" является ключевой узловой подстанцией города. Она работает на напряжении 110, 35 и 6 киловольт, имеет два силовых трансформатора, а ее общая установленная мощность составляет 45 мегавольт-ампер,

– отметили аналитики.

Кроме того, спутники зафиксировали пожар на аэродроме малой гражданской авиации. Аналитики отмечают, что на его территории также расположены объекты российской противовоздушной обороны.

Также очаг возгорания заметили недалеко от железнодорожных путей. В связи с этим мониторинговая группа предполагает, что под ударом могла оказаться и железнодорожная инфраструктура противника.

В районе горы Митридат, где расположена позиция российской ПВО, ночью фиксировали полет беспилотников и слышалась стрельба. После этого там вспыхнул пожар.

Еще один очаг возгорания зафиксировали в частном секторе микрорайона Абиссинка. По предположению аналитиков, пожар мог возникнуть по бытовым причинам или в результате падения обломков после ночной атаки.

Дроны массированно атаковали Севастополь: что известно?

В ночь на 14 июля дроны провели атаку на Севастополь. По заявлениям местных властей, под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Оккупанты сообщили, что на поврежденных объектах пришлось срочно вводить "особый режим". Россияне отметили, что специалисты оценивают масштаб повреждений. Также все экстренные службы якобы находятся в "полной готовности".

Губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отметил, что за несколько минут до заявления о блэкауте вражеская ПВО якобы начала отражать атаку.

По его словам, оккупантам удалось сбить 5 дронов в Балаклавском районе. При этом он уверял, что никто из людей не пострадал.