Этот фактор работал уже не раз: почему оккупанты не способны отбивать атаки по Крыму

В британской разведке заявили, что атака ВСУ на Саки и Севастополь демонстрирует неэффективность российской ПВО. И даже передовая с технологической стороны, очень сильная ПВО не бывает герметичной и полностью со стопроцентной эффективностью.

Об этом 24 Каналу заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что в Крыму действует фактор, который уже неоднократно там работал. Отметим, что 4 января на временно оккупированном полуострове заявили о массированном ударе и работе ПВО.

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"По Крыму не запрещено наносить удары крылатыми ракетами SCALP-EG и Storm Shadow, с которыми российской ПВО успешно бороться не удается. Раз за разом это было доказано", – сказал Шарп.

Как только поступили эти ракеты в украинскую армию, было очевидно, что они есть очень сложными целями для противовоздушной обороны россиян по объективным причинам. Речь идет о низком профиле полета и низкой радиолокационной заметности. Эти 2 фактора, а также использование ловушек при использовании ракеты, усложняют работу российской ПВО.

Системы россиян далеко несовершенны со стороны технологических инноваций. А боеготовность расчетов и персонала не всегда на самом высоком уровне.

Вместе эти факторы приводили к тому, что отразить налеты с использованием этих ракет российской ПВО не удавалось в целом или удавалось частично,

– подчеркнул военный обозреватель.

То есть, например, три из четырех ракет проходили по целям. Это то, что украинские Воздушные силы демонстрируют на полуострове раз за разом.

Россия не может справиться

Если говорить об атаках БПЛА, то бывают случаи, как отметил Шарп, когда россиянам "удается полностью или частично" отразить эти атаки. В общем, относительно беспилотников ситуация не совсем ясна.

"А вот SCALP-EG и Storm Shadow – дела по-другому. Раз за разом такие заманчивые цели в Крыму подвергаются эффективным ударам", – добавил военный обозреватель.

Несмотря на все свои усилия, оккупанты не могут справиться с атаками и несут серьезные потери.

Удары ВСУ по Крыму