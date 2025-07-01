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24 Канал Новости Украины Партизаны нанесли тяжелый удар по военной логистике России в Волгограде: есть серьезные перебои
10 июля, 09:18
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Партизаны нанесли тяжелый удар по военной логистике России в Волгограде: есть серьезные перебои

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Агенты движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожной развязке в Волгоградской области, выведя из строя релейный шкаф для управления движением поездов.
  • Это повлекло перебои в движении поездов, нанеся ущерб военной логистике России и ее способности поставлять боеприпасы на фронт в критический момент.

Агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгоградской области России.

Это нанесло серьезные проблемы для россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение "Атеш".

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Какие последствия удара

Согласно обнародованной информации, в результате удара партизан был выведен из строя релейный шкаф, который обеспечивал связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.

Этот узел – ключевое звено в переброске техники, топлива, личного состава и боекомплекта на южное и восточное направления. Диверсия готовилась заранее, чтобы нанести максимальный эффект в критический момент – когда противник на фронте начнет испытывать снарядный голод, 
– говорится в сообщении.

В "Атеш" говорят, что это ограничивает работу артиллерии за счет введения лимитов использования боеприпасов и снижает интенсивность штурмовых действий. Вывод из строя релейного оборудования повлекло серьезные перебои в движении поездов.

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Отмечается, что это нанесло ущерб военной логистике и графикам передислокации, а также поставке боеприпасов российской армии к линии фронта.

Напомним, недавно партизаны ударили по логистике российских войск во временно оккупированной части Донецкой области. Они уничтожили релейный шкаф вблизи города Дебальцево, что задержало поставки оккупантам.