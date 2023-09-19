Что происходит с укрытиями во Львове: мэр описал актуальную ситуацию
Российская армия ночью 19 сентября нанесла удар по Львову ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за опасности жители города должны были направляться в укрытие, чтобы переждать атаку.
В то же время все укрытия должны быть открыты независимо от того, есть ли воздушная тревога или нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 Канал.
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Садовый рассказал об укрытиях во Львове
Мэр Львова отметил, что у городских властей есть четкий протокол, что все укрытия должны работать круглосуточно и быть открытыми для граждан постоянно. Кроме того, есть персональная ответственность владельцев укрытия за невыполнение этих требований.
Поэтому полиция и МВД работают, и если такие случаи появляются, то сразу составляют протоколы. В последнее время я не слышал таких нареканий,
– подчеркнул Садовый.
Он также подчеркнул, что власти Львова производят большой объем работы, чтобы люди чувствовали себя безопасно в укрытиях. В то же время, он отметил тот факт, что люди направляются в укрытие только после того, как город обстреливают дронами или ракетами.
"Как только происходит атака, количество идущих в укрытие людей растет автоматически, если долгое время атаки нет, люди презирают", – подчеркнул он.
Поэтому он призвал устремляться людей в укрытие после того, как в городе объявили сигнал воздушной тревоги. Садовый отметил, что пренебрежение этими правилами приводит к тому, что появляются пострадавшие и жертвы в результате атаки.
Что известно об атаке "Шахедами" на Львов
- Ночью 19 сентября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Впоследствии эти беспилотники обнаружили во Львовской области, где через несколько минут раздались мощные взрывы.
- Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в результате атаки есть попадание в самом городе. Кроме того, также пострадавший парень был госпитализирован в больницу.
- Садовый также отметил, что его поражает масштаб пожара, возникший на одном из складов в городе. В частности, ущерб сейчас оценивается в десятки миллионов гривен.