Во Львовской области заметили российские БПЛА: в области действует ПВО
Во Львовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских БПЛА. Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении области.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Что известно об атаке?
Во Львовской области зафиксировали движение российских беспилотников. По сообщениям мониторинговых каналов, в 10:07 воздушные цели двигались в направлении Нового Яричева и Львова.
В регионе объявлена воздушная тревога желтого уровня. Также сообщается о работе сил противовоздушной обороны.
Жителей Львовской области призывают не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и быть осторожными. Не стоит приближаться к обломкам сбитых целей или снимать работу ПВО.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".
Что еще за регионы попали под вражескую атаку?
- 1 ноября российские войска вновь провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Без электроэнергии остались более 650 населенных пунктов. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения для жителей Житомирской области. По предварительной информации, в результате российских ударов погибших и пострадавших нет.
- Под атаку попала и Киевская область. Под вражеским ударом оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура региона. Травмированную женщину из Обуховского района с ссадиной возле правой лопатки и острой стрессовой реакцией госпитализировали в больницу. В Обуховском районе взрывы также повредили торговое заведение, объект энергетики и три транспортных средства. В Бориспольском районе обломки повредили четыре частных дома.
- В ночь на 1 ноября враг атаковал Днепропетровскую область. Произошли отключения электроэнергии. В настоящее время почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах остаются без электроэнергии. Над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад.