По Мирнограду Россия применила не С-300, а улучшенные планирующие авиабомбы: в чем особенность

Ночью россияне атаковали Мирноград Донецкой области. Сначала власти и правоохранители сообщали о трех ракетах С-300. Однако впоследствии выяснилось, что агрессор применил улучшенные планирующие бомбы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления. Дмитрий Лиховий объяснил, в чем именно особенность этих авиабомб, передает 24 Канал.

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Россияне атаковали Мирноград авиабомбами

Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако по уточненной информации, которая поступила от Национальной полиции, в этом обстреле россияне применили три единицы планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это уже речь идет о новом этапе развития их КАБов, ФАБов,

– отметил Лиховий.

Спикер объяснил, что в КАБах и ФАБах модуль планирования и коррекции. Предположил, что в тех, которые оккупанты применили против Мирнограда, буква Б, вероятно, означает барражирование.

Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену вот этим вот классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы. И они имеют дополнительные функции планирования, дополнительные силовые установки,

– отметил спикер.

Лиховий добавил, что, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и к задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами.

"Но, как видим, они тоже не прицельные, поражают жилые дома, гражданских. Здесь ничего со стороны преступной тактики ведения войны московитами не меняется", – подчеркнул спикер.

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