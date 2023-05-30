Перед атакой дронов на Москву запускали фейерверки: это могли делать корректировщики

Атака дронов по Московской области 30 мая могла иметь корректировщиков на местах. В частности, в одном из элитных районов неизвестные за несколько часов до запускали фейерверки.

Об этом пишет российский канал BAZA, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение.

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Пиротехническое шоу

В сообщении говорится, что в этом районе фейерверки – редкость. И если их кто-то запускает, то длятся они не больше 5 минут. Впрочем, в 22:30 неизвестные устроили "настоящее пиротехническое шоу". Фейерверк длился около получаса.

"Ночью жители Подмосковья жаловались на громкий фейерверк. А уже под утро жители элитного поселка проснулись от новых хлопков, но не придали этому значения. Подумали, что снова кто-то резвится с пиротехникой", – говорится в сообщении.

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