Перед атакой дронов на Москву запускали фейерверки: это могли делать корректировщики
Атака дронов по Московской области 30 мая могла иметь корректировщиков на местах. В частности, в одном из элитных районов неизвестные за несколько часов до запускали фейерверки.
Об этом пишет российский канал BAZA, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение.
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Пиротехническое шоу
В сообщении говорится, что в этом районе фейерверки – редкость. И если их кто-то запускает, то длятся они не больше 5 минут. Впрочем, в 22:30 неизвестные устроили "настоящее пиротехническое шоу". Фейерверк длился около получаса.
"Ночью жители Подмосковья жаловались на громкий фейерверк. А уже под утро жители элитного поселка проснулись от новых хлопков, но не придали этому значения. Подумали, что снова кто-то резвится с пиротехникой", – говорится в сообщении.
Атака на Москву: смотреть видео
Дроны над Москвой и областью: последние события
- В среду, 30 мая, в России сообщили, что Москву атаковали беспилотники. Они якобы повредили 3 многоэтажки. О первом взрыве сообщили в квартире на 25 этаже, там находились три человека, никто не пострадал. В результате инцидента в нескольких квартирах вблизи вылетели стекла.
- Россияне публиковали видео с места событий, на которых показывали обломки, подобные беспилотнику. Также сообщалось, что взрывы раздавались и в Подмосковье.
- 23 мая в Красногорском районе Московской области местные жители видели неизвестного беспилотника. Он очень низко пролетал над одним из районов.
- Раньше в центре Москвы на территории Академии водного транспорта обнаружили беспилотник с камерой. Кто и как запустил его – неизвестно, на месте работали правоохранители.