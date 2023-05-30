Про це пише російський канал BAZA, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення.

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Піротехнічне шоу

В повідомлені мовиться, що в цьому районі феєрверки – рідкість. І якщо їх хтось запускає, то тривають вони не більше 5 хвилин. Утім, о 22:30 невідомі влаштували "справжнє піротехнічне шоу". Феєрверк тривав аж біля пів години.

"Вночі мешканці Підмосков'я жалілися на гучний феєрверк. А вже під ранок мешканці елітного селища прокинулися від нових хлопків, але не надали цьому значення. Подумали, що знову хтось пустує з піротехнікою", – йдеться в повідомленні.

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