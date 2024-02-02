Атака на аэродром "Бельбек": росСМИ сообщили о вероятной ликвидации генерала
В сети появилась информация, что в результате атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. В то же время открытые данные свидетельствуют, что он был уволен еще в 2020 году.
О гибели Татаренко и еще 10 российских военнослужащих сообщил ряд пропагандистских каналов 2 февраля. Указывали, что генерал-лейтенант Александр Татаренко был командиром авиационной эскадрильи.
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Однако согласно открытым данным, генерал был уволен с должности командующего 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа России и уволен с военной службы по достижению предельного возраста еще в августе 2020 года.
Больше о Татаренко
Из имеющейся в свободном доступе информации известно, что генералу 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, Сибири и северных регионах России.
В 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа России. Военный лётчик 1-го класса.
Ликвидированный генерал Татаренко / Фото с телеграм-каналов
Заметим, что ликвидация российских генералов продолжается достаточно активно и эффективно. Татаренко не первый и точно не последний "двухсотый" генерал российской армии.
Удар по аэродрому "Бельбек": главное
- 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Россияне оправдывались работой ПВО, но впоследствии заявили об атаке десятками ракет.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек".
- Уже утром 1 февраля в российских СМИ появилась информация, что аэродром "Бельбек" в Крыму и действительно был атакован. В частности, были данные, что удар пришелся по пункту связи.