Второй раз за сутки: аэродром Бельбек снова горит

Пока об этом немного информации, но надеемся на положительные новости вскоре. 24 Канал собрал, что известно о попадании по Бельбеку.

В ночь на 15 мая уже были сообщения об атаках на аэродром Бельбек под Севастополем. Движение сопротивления "Атеш" сообщило, что был взорван оружейный склад, где прятали ракеты для самолетов Су и МиГ. Но уже очень скоро оккупированный полуостров снова атаковали.

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Что известно об очередном пожаре на Бельбеке

Поздно вечером 15 мая стали появляться сообщения, что Бельбек снова горит.

Оккупационные власти, конечно, утверждают, что отразили атаки ВСУ. Да и вообще: там якобы "небольшие возгорания от обломков". Но, судя по видео, оккупанты и их приспешники в очередной раз соврали.

Пожар на Бельбеке поздно вечером 15 мая: смотрите видео

"Последний раз Бельбек поразили менее суток назад. Между тем в разных источниках появляются данные, что среди сбитых ракет есть американские ATACMS", – пишет издание ASTRA.

Также есть данные, что на аэродроме Бельбек есть попадание по топливному складу, начался пожар. Об этом пишут подписчики канала "Крымский ветер". Но это не подтвержденная информация.

24 Канал будет следить за событиями и держать своих читателей в курсе.