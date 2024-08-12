Атака на аэродром "Чкаловский" под Москвой, поджог ЗАЭС: хронология 901 дня войны

Россияне продолжают обстреливать украинскую инфраструктуру, в частности баллистикой. Наши военные мужественно держат оборону на всех направлениях фронта, а наши дроны чуть ли не ежедневно устраивают "хлопок" на территории страны-агрессора.

Что происходило на фронте, какие события произошли на международном и дипломатическом фронте, передает 24 Канал.

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